Макдэвид – о Кубке Стэнли: я определённо считаю, что время для этого пришло

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что клубу пора заявить о себе как о претенденте на Кубок Стэнли.



«Я определённо считаю, что время для этого пришло. Мы уже не можем ссылаться на молодость. Пришло время, и мы должны по-настоящему вести команду за собой.



Основной задачей в начале каждого сезона становится выход в плей-офф. Потому что сделать это совсем непросто. В последние пару лет у нас это стало получаться, но это не значит, что теперь мы можем относиться к этому как к решённому вопросу. Мы по-прежнему должны всё внимание уделить достижению этой цели, а затем двигаться дальше.



Сезон длинный, будут победы и поражения, взлеты и падения, но мы стали взрослее, а команда чуть опытнее. Это позволит нам держаться увереннее, поможет в решении главной задачи – попасть в плей-офф, а там может случиться что угодно.



Летом многое было сделано, в команде много новых лиц. Мне нравятся шаги руководства, считаю, что Кен Холланд и его люди отлично сработали. Теперь всё зависит от игроков и тренеров. Мы многого ждём от себя. В течение последних лет команда неплохо поработала и теперь пришло время показать, на что мы способны.

Считаю, что все ключевые игроки должны по-прежнему работать над собой. Только так команда станет сильнее. Этого мы добьёмся только за счёт труда, стремления к большему и желания», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.