Зубов — о Дарзиньше: он поедет на выезд, но более конкретной информации пока нет

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).
«Хотелось бы поздравить команду с первой домашней победой и поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на первые два поражения, сегодня пришли нас поддержать, нам нужна эта поддержка.
В третьем периоде «Динамо» упустило инициативу, соперник поднажал, но наш вратарь сегодня сыграл выше всяких похвал. Полевые игроки старались выводить шайбы из зоны и ловить их на себя. Хорошая, трудовая победа.
Сегодняшнюю игру, в отличие от предыдущей, мы начали неплохо. Конечно, большинство нужно улучшать. Второй период был полноценным, обе команды создали равное количество моментов, но нам повезло, мы повели в счёте и удерживали его. Любая победа окрыляет, конечно, мы будем стараться направлять ребят и поддерживать ритм и план на игру. Надеюсь, получится развить успех.
По поводу Дарзиньша мы каждый день контактируем с докторами, пока сложно сказать. Он поедет с нами на выезд, но более конкретной информации пока нет», – цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.
- 15 сентября 2021
-
10:07
-
09:51
-
09:36
-
09:23
-
09:00
-
08:59
-
08:41
-
08:19
- 14 сентября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
23:17
-
23:02
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:32
-
22:28
-
22:24
-
22:16
-
22:09
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
20:59
-
20:44
-
20:32
-
19:59
-
19:35
-
19:31
-
19:13