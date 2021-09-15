Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зубов — о Дарзиньше: он поедет на выезд, но более конкретной информации пока нет

Зубов — о Дарзиньше: он поедет на выезд, но более конкретной информации пока нет
Комментарии

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).

«Хотелось бы поздравить команду с первой домашней победой и поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на первые два поражения, сегодня пришли нас поддержать, нам нужна эта поддержка.

В третьем периоде «Динамо» упустило инициативу, соперник поднажал, но наш вратарь сегодня сыграл выше всяких похвал. Полевые игроки старались выводить шайбы из зоны и ловить их на себя. Хорошая, трудовая победа.

Сегодняшнюю игру, в отличие от предыдущей, мы начали неплохо. Конечно, большинство нужно улучшать. Второй период был полноценным, обе команды создали равное количество моментов, но нам повезло, мы повели в счёте и удерживали его. Любая победа окрыляет, конечно, мы будем стараться направлять ребят и поддерживать ритм и план на игру. Надеюсь, получится развить успех.

По поводу Дарзиньша мы каждый день контактируем с докторами, пока сложно сказать. Он поедет с нами на выезд, но более конкретной информации пока нет», – цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021