Зубов — о Дарзиньше: он поедет на выезд, но более конкретной информации пока нет

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).



«Хотелось бы поздравить команду с первой домашней победой и поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на первые два поражения, сегодня пришли нас поддержать, нам нужна эта поддержка.



В третьем периоде «Динамо» упустило инициативу, соперник поднажал, но наш вратарь сегодня сыграл выше всяких похвал. Полевые игроки старались выводить шайбы из зоны и ловить их на себя. Хорошая, трудовая победа.



Сегодняшнюю игру, в отличие от предыдущей, мы начали неплохо. Конечно, большинство нужно улучшать. Второй период был полноценным, обе команды создали равное количество моментов, но нам повезло, мы повели в счёте и удерживали его. Любая победа окрыляет, конечно, мы будем стараться направлять ребят и поддерживать ритм и план на игру. Надеюсь, получится развить успех.



По поводу Дарзиньша мы каждый день контактируем с докторами, пока сложно сказать. Он поедет с нами на выезд, но более конкретной информации пока нет», – цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.