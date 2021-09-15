С. Широков: обидное поражение, потому что достаточно неплохо играли

Капитан московского «Спартака» Сергей Широков прокомментировал поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).



«Шла равная игра до первой ошибки, которую мы совершили, после этого пытались что-то сделать, но не получилось. Считаю, что сегодня могли и должны были забивать в большинстве, будем над этим работать, потому что через такие игры команда становится сильнее.



Все ребята старались, бились, Оскар Данск здорово отыграл свой первый матч, мы старались его поддержать, так что будем работать. Обидное поражение, потому что достаточно неплохо играли.



Ошибка Мамкина? Никто ему и слова не сказал, всё бывает. Хоккей – это игра ошибок, не ошибается тот, кто ничего не делает. Случилось – ничего страшного, мы одна команда, у всех бывает, нужно про это забыть и двигаться дальше.



Ничего не переворачивается в душе после таких моментов, просто немного выбивает из ритма, а дальше, думаю, мы собрались, но пропустили ненужный гол в меньшинстве», – цитирует Широкова ТАСС.

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