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СКА всухую обыграл «Спартак» и нанёс красно-белым второе поражение в сезоне

СКА всухую обыграл «Спартак» и нанёс красно-белым второе поражение в сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бурдасов (Кузьменко) – 22:14' (5x5)   0:2 Марченко (Фальковский) – 36:56' (5x4)

На 23-й минуте после грубейшей ошибки защитника красно-белых Михаила Мамкина форвард Антон Бурдасов с передачи Андрея Кузьменко вывел армейцев вперёд. На 37-й минуте Кирилл Марченко, реализовав численное большинство с передачи Степана Фальковского, увеличил преимущество СКА. Шат-аут оформил Ларс Юханссон, отразивший 30 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с «Сочи». «Спартак» примет ЦСКА. Обе встречи пройдут 16 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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