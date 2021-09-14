СКА всухую обыграл «Спартак» и нанёс красно-белым второе поражение в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 23-й минуте после грубейшей ошибки защитника красно-белых Михаила Мамкина форвард Антон Бурдасов с передачи Андрея Кузьменко вывел армейцев вперёд. На 37-й минуте Кирилл Марченко, реализовав численное большинство с передачи Степана Фальковского, увеличил преимущество СКА. Шат-аут оформил Ларс Юханссон, отразивший 30 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с «Сочи». «Спартак» примет ЦСКА. Обе встречи пройдут 16 сентября.
- 14 сентября 2021
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