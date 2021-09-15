В Москве состоялась презентация альбома «Зал славы отечественного хоккея»

В музее хоккея состоялась презентация альбома «Зал славы отечественного хоккея», выпущенного к 75-летию отечественного хоккея.
Новоизданный альбом несёт в себе большую философию всего отечественного хоккея. Каждый болельщик, эксперт или любитель должен чтить историю и передавать знания новому поколению. В ближайшее время альбом станет доступным для приобретения в официальном клубном магазине московского «Динамо», во всех книжных магазинах города Москвы и интернет-магазинах.
«Для меня большая честь быть сегодня здесь, в Зале славы, и представлять вашему вниманию книгу, посвященную великим хоккеистам, тренерам, функционерам, журналистам. В каждой странице есть частичка нашей души, нашей любви к хоккею, и безграничное уважение к героям, о которых рассказываем. Многих, к сожалению, уже нет с нами, но мы по-прежнему помним о них, об их вкладе в славную летопись нашего хоккея. Эта книга поможет сохранить память для будущих поколений. Немаловажно для меня, что альбом получился живым. Также, как и в Зале славы, в будущем героев станет больше. Этот момент предусмотрен, и обновления будут вноситься в последующих изданиях. Ещё раз хотел бы поблагодарить тех, кто участвовал в создании книги», – цитирует автора альбома Сергея Сочилина официальный сайт московского «Динамо».
- 15 сентября 2021
-
11:06
-
10:24
-
10:07
-
09:51
-
09:36
-
09:23
-
09:00
-
08:59
-
08:41
-
08:19
- 14 сентября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
23:17
-
23:02
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:32
-
22:28
-
22:24
-
22:16
-
22:09
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
20:59
-
20:44
-
20:32
-
19:59
-
19:35