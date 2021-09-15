В Москве состоялась презентация альбома «Зал славы отечественного хоккея»

В музее хоккея состоялась презентация альбома «Зал славы отечественного хоккея», выпущенного к 75-летию отечественного хоккея.

Новоизданный альбом несёт в себе большую философию всего отечественного хоккея. Каждый болельщик, эксперт или любитель должен чтить историю и передавать знания новому поколению. В ближайшее время альбом станет доступным для приобретения в официальном клубном магазине московского «Динамо», во всех книжных магазинах города Москвы и интернет-магазинах.

«Для меня большая честь быть сегодня здесь, в Зале славы, и представлять вашему вниманию книгу, посвященную великим хоккеистам, тренерам, функционерам, журналистам. В каждой странице есть частичка нашей души, нашей любви к хоккею, и безграничное уважение к героям, о которых рассказываем. Многих, к сожалению, уже нет с нами, но мы по-прежнему помним о них, об их вкладе в славную летопись нашего хоккея. Эта книга поможет сохранить память для будущих поколений. Немаловажно для меня, что альбом получился живым. Также, как и в Зале славы, в будущем героев станет больше. Этот момент предусмотрен, и обновления будут вноситься в последующих изданиях. Ещё раз хотел бы поблагодарить тех, кто участвовал в создании книги», – цитирует автора альбома Сергея Сочилина официальный сайт московского «Динамо».