17-летний российский нападающий Игорь Зборовский продолжит карьеру в клубе WHL
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Как стало известно «Чемпионату», 17-летний российский нападающий Игорь Зборовский заключил контракт с клубом Западной хоккейной лиги «Виктория Роялс».
На протяжении последних трёх сезонов воспитанник школы «Русь» выступал в Канаде в местных юниорских лигах. В последнем сезоне Зборовский защищал цвета клуба «Нотр Дам Хаундс», выступающего в лиге провинции Саскачеван. До этого Игорь играл в детской лиге Восточного Онтарио и лиге Торонто.
Российский форвард является воспитанником Андрея Толпеко, отца двукратного обладателя Кубка Гагарина и чемпиона России в составе московского «Динамо» Дениса Толпеко.
В прошедшем сезоне «Виктория Роялс» занял последнее, 10-е место, в таблице Западной конференции канадской ВХЛ.
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