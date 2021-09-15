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17-летний российский нападающий Игорь Зборовский продолжит карьеру в клубе WHL

17-летний российский нападающий Игорь Зборовский продолжит карьеру в клубе WHL
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Как стало известно «Чемпионату», 17-летний российский нападающий Игорь Зборовский заключил контракт с клубом Западной хоккейной лиги «Виктория Роялс».

На протяжении последних трёх сезонов воспитанник школы «Русь» выступал в Канаде в местных юниорских лигах. В последнем сезоне Зборовский защищал цвета клуба «Нотр Дам Хаундс», выступающего в лиге провинции Саскачеван. До этого Игорь играл в детской лиге Восточного Онтарио и лиге Торонто.

Российский форвард является воспитанником Андрея Толпеко, отца двукратного обладателя Кубка Гагарина и чемпиона России в составе московского «Динамо» Дениса Толпеко.

В прошедшем сезоне «Виктория Роялс» занял последнее, 10-е место, в таблице Западной конференции канадской ВХЛ.

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