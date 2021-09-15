Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Магнитки» Никонцев забил потрясающий гол, обыграв Прохоркина и Шарипзянова

Форвард «Магнитки» Никонцев забил потрясающий гол, обыграв Прохоркина и Шарипзянова
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт после второго периода — 5:4 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 37-й минуте при счёте 4:3 в пользу «Авангарда» «Металлург» смог отыграться в четвёртый раз в матче. Архип Неколенко ворвался в чужую зону и не глядя отдал передачу на Анатолия Никонцева. Нападающий прорвался по левому флангу, уйдя от Николая Прохоркина, технично убрал Шарипзянова и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021