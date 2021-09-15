Форвард «Магнитки» Никонцев забил потрясающий гол, обыграв Прохоркина и Шарипзянова
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт после второго периода — 5:4 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 37-й минуте при счёте 4:3 в пользу «Авангарда» «Металлург» смог отыграться в четвёртый раз в матче. Архип Неколенко ворвался в чужую зону и не глядя отдал передачу на Анатолия Никонцева. Нападающий прорвался по левому флангу, уйдя от Николая Прохоркина, технично убрал Шарипзянова и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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