«Металлург» и «Авангард» забросили пять шайб за девять минут второго периода

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт после второго периода — 5:4 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Команды забросили пять шайб за девять минут второго периода.

Сначала на 32-й минуте Корбан Найт вывел «Авангард» вперёд — 3:2.

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Через 48 секунд Семён Кошелев с передачи Артёма Земчёнка сравнял счёт — 3:3.

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Ещё через две минуты 31 секунду Алексей Береглазов после ассиста Ивана Телегина в четвёртый раз в матче вывел омичей вперёд — 4:3.

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Спустя минуту 11 секунд Анатолий Никонцев вновь восстановил равенство в счёте — 4:4.

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Наконец, за шесть секунд до конца второго периода Андрей Чибисов впервые в матче вывел «Металлург» вперёд — 5:4.

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