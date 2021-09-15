«Металлург» и «Авангард» забросили пять шайб за девять минут второго периода

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт после второго периода — 5:4 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Команды забросили пять шайб за девять минут второго периода.
Сначала на 32-й минуте Корбан Найт вывел «Авангард» вперёд — 3:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Через 48 секунд Семён Кошелев с передачи Артёма Земчёнка сравнял счёт — 3:3.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Ещё через две минуты 31 секунду Алексей Береглазов после ассиста Ивана Телегина в четвёртый раз в матче вывел омичей вперёд — 4:3.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Спустя минуту 11 секунд Анатолий Никонцев вновь восстановил равенство в счёте — 4:4.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Наконец, за шесть секунд до конца второго периода Андрей Чибисов впервые в матче вывел «Металлург» вперёд — 5:4.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 15 сентября 2021
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
18:35
-
18:07
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:00
-
16:43
-
16:09
-
15:46
-
15:15
-
15:14
-
15:08
-
14:45
-
14:22
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:44
-
13:35
-
13:18
-
13:00
-
12:02
-
11:38
-
11:06
-
10:24
-
10:07
-
09:51
-
09:36
-
09:23
-
09:00
-
08:59