Вайсфельд: опытный защитник Робинсон поможет прогрессировать молодёжи СКА

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал своё мнение о подписании контракта защитником Мэтом Робинсоном с петербургским СКА.

«Робинсон – это сильный, и самое главное, стабильный защитник, который на протяжении последних лет является одним из лучших игроков обороны, выступающих в КХЛ. По какой причине не стал продлевать с ним контракт ЦСКА – сказать сложно. Возможно, они решили, что Дальбек и Гилмор – более молодые игроки. Что касается СКА, то шаг выглядит вполне логичным, потому как в составе армейцев много молодых игроков и, возможно, такие опытные люди, как Робинсон, по мнению руководства клуба, должны помочь молодым быстрее прогрессировать», –сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.