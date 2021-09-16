Нападающий московского «Динамо» Фисенко пропустит матч с «Сибирью» из-за повреждения

Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» из-за повреждения.

«У Михаила небольшое повреждение. Скоро он снова будет в составе», – написала пресс-служба московского клуба в комментариях под постом с составом в официальной группе во «ВКонтакте».



Напомним, что в лазарете бело-голубых уже находятся четыре игрока основного состава – это нападающие Иван Муранов, Артём Фёдоров, Оскар Линдберг и Богдан Тринеев. Возвращение ни одного из перечисленных игроков в состав динамовцев в ближайшее время не ожидается.

Встреча с «Сибирью» состоится 16 сентября и начнётся в 15:30 мск.

В первых пяти играх бело-голубые одержали пять побед. Помимо «Динамо» ни разу не проигрывал «Салават Юлаев».