Нападающий московского «Динамо» Фисенко пропустит матч с «Сибирью» из-за повреждения
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Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» из-за повреждения.
«У Михаила небольшое повреждение. Скоро он снова будет в составе», – написала пресс-служба московского клуба в комментариях под постом с составом в официальной группе во «ВКонтакте».
Напомним, что в лазарете бело-голубых уже находятся четыре игрока основного состава – это нападающие Иван Муранов, Артём Фёдоров, Оскар Линдберг и Богдан Тринеев. Возвращение ни одного из перечисленных игроков в состав динамовцев в ближайшее время не ожидается.
Встреча с «Сибирью» состоится 16 сентября и начнётся в 15:30 мск.
В первых пяти играх бело-голубые одержали пять побед. Помимо «Динамо» ни разу не проигрывал «Салават Юлаев».
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