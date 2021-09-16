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Мильштейн: в первый раз «Конн Смайт Трофи» побывал в России, его привёз Василевский

Мильштейн: в первый раз «Конн Смайт Трофи» побывал в России, его привёз Василевский
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Агент российских хоккеистов Дэн Мильштейн рассказал о мотивации игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывать Кубок Стэнли.

«Когда они выиграли первый Кубок Стэнли, они достигли той цели, к которой шли на протяжении всей своей жизни. Второй кубок они завоевали для своих родителей, родственников, фанатов. Поэтому они с нетерпением ждали шанс приехать в Россию и разделить этот праздник со своими близкими.

Хочу заметить, что первый раз MVP «Конн Смайт Трофи» побывал в России, его привёз Андрей Василевский. До этого ребята выигрывали, и Саша Овечкин, и Женя Малкин, но Андрей Василевский был первым, кто привёз кубок не только в Уфу, но и в Россию», – сказал Мильштейн в интервью каналу НХЛ во «ВКонтакте».

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