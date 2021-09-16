Кадейкин и Шмелёв набирают очки в шестом матче «Салавата Юлаева» в сезоне подряд

Сегодня, 16 сентября, «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимает китайский «Куньлунь». В третьем периоде счёт 5:1 в пользу хозяев.
Нападающие Александр Кадейкин и Сергей Шмелёв отдали результативную передачу на Петра Хохрякова, который забил четвёртый гол в матче.
Также Шмелёв отдал голевой пас во время второй забитой шайбы на форварда Николая Кулёмина и стал автором пятой заброшенной шайбы, ему ассистировал Кадейкин.
Оба хоккеиста набрали очки во всех шести матчах сезона. На счету Кадейкина девять результативных баллов: два гола и семь передач, Шмелёв также набрал девять очков: четыре раза забил и сделал 5 голевых пасов.
В следующем матче уфимцы в субботу, 18 сентября, сыграют дома с минским «Динамо». Начало — в 14:30 мск.
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