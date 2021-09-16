Миловзоров: «Сибири» нужно оттолкнуться ото дна, чтобы впредь всё пошло гораздо лучше

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров поделился мнением о прошедшей игре с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (4:5).



«Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками, кто пришёл на трибуны и смотрел нас по телевизору. Было две разных игры, две разных команды, два разных рисунка и хочется забыть то безобразие, которые происходило с нами первые два периода. Мы очень эмоционально поговорили в раздевалке. Нужно оттолкнуться от этого дна, которое было, и надеемся, что впредь всё пойдет гораздо лучше, и мы будем радовать наших зрителей.



С чем безобразие было связано? Мы анализируем, но как сказал тренер: хоккей — это игра эмоций, страсти. Мы должны её выкладывать на льду, отдаваться игре полностью. Мы настраивались, разбирали матч, просто не полностью смогли показать, где-то опаздывали, где-то удалялись, где-то соперник забивал, и, конечно, это давит. Но наша задача, как профессионалов, выходить и переламывать каким-то образом матчи и выигрывать игру.



«Сибирь» всегда дома играет очень напористо, а сейчас этого незаметно, почему? Действительно, два матча показывают, что мы не стаптывали соперника. Хотя мы разбираем каждого соперника, разговариваем с ребятами и надеюсь, мы покажем такие игры, как показали в третьем периоде. Хочется перевернуть это всё. Настроение у нас сейчас не самое лучшее, но мы не собираемся падать духом. Сезон только начинается, и я надеюсь, мы всё выправим. Характер у команды есть, будем биться.



Что у «Сибири» с большинством? Мы очень много работаем над этим компонентом, много разбираем, много тренируем. Но, наверное, ответ такой, что я и те ребята, которые выходят в большинстве, должны делать лучше свое дело. Нужно забить один гол, чтобы раскрепостились и руки, и голова, и тогда должно дело пойти», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.