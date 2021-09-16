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«Йокерит» по буллитам одержал победу над «Торпедо»

«Йокерит» по буллитам одержал победу над «Торпедо»
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Финский «Йокерит» одержал победу по буллитам над нижегородским «Торпедо» в игре Континентальной хоккейной лиги регулярного сезона-2021/2022 со счётом 5:4 (2:0, 1:3, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

Счёт в матче открыл форвард хозяев Ииро Пакаринен на 12-й минуте первого периода с передач Юлиуса Юнттилы и Петтери Линдбома. Удвоил преимущество «Йокерита» в большинстве через две минуты Никлас Йенсен, воспользовавшись пасом Джордана Шрёдера.

На 23-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук. На 34-й минуте форвард гостей Артём Михеев сравнял счёт, ему ассистировали Михаил Варнаков и Михаил Орлов. Вперёд «Торпедо» вывел шведский защитник Теодор Леннстрём на 36-й минуте, забив после паса Даниэля Заара.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На последней минуте второго периода Джордан Шрёдер сравнял счёт в большинстве. Затем он вывел вперёд финский клуб, оформив дубль на 42-й минуте. Автор голевой передачи — Маркус Хянникяйнен. На предпоследней минуте основного времени «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу, забитому Михаилом Орловым.

В серии послематчевых буллитов у финнов отличился Ессе Йоэнсуу.

В следующем матче «Йокерит» в субботу, 18 сентября, дома сыграет с «Барысом». «Торпедо» в этот же день отправится в гости к ярославскому «Локомотиву».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2021, четверг. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 4
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Пакаринен (Юнттила, Линдбом) – 11:03' (5x5)   2:0 Йенсен (Шрёдер) – 13:38' (5x4)   2:1 Гончарук – 22:49' (5x5)   2:2 Михеев (Варнаков, Орлов) – 33:41' (5x5)   2:3 Леннстрём (Заар) – 35:27' (4x5)   3:3 Шрёдер (Бьёрнинен, О'Нилл) – 39:39' (5x4)   4:3 Шрёдер (Хянникяйнен) – 41:52' (4x4)   4:4 Орлов (Леннстрём, Гривик) – 58:42' (5x5)   5:4 Йоэнсуу – 65:00' (ПБ)
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