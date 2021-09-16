«Йокерит» по буллитам одержал победу над «Торпедо»

Финский «Йокерит» одержал победу по буллитам над нижегородским «Торпедо» в игре Континентальной хоккейной лиги регулярного сезона-2021/2022 со счётом 5:4 (2:0, 1:3, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».
Счёт в матче открыл форвард хозяев Ииро Пакаринен на 12-й минуте первого периода с передач Юлиуса Юнттилы и Петтери Линдбома. Удвоил преимущество «Йокерита» в большинстве через две минуты Никлас Йенсен, воспользовавшись пасом Джордана Шрёдера.
На 23-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук. На 34-й минуте форвард гостей Артём Михеев сравнял счёт, ему ассистировали Михаил Варнаков и Михаил Орлов. Вперёд «Торпедо» вывел шведский защитник Теодор Леннстрём на 36-й минуте, забив после паса Даниэля Заара.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На последней минуте второго периода Джордан Шрёдер сравнял счёт в большинстве. Затем он вывел вперёд финский клуб, оформив дубль на 42-й минуте. Автор голевой передачи — Маркус Хянникяйнен. На предпоследней минуте основного времени «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу, забитому Михаилом Орловым.
В серии послематчевых буллитов у финнов отличился Ессе Йоэнсуу.
В следующем матче «Йокерит» в субботу, 18 сентября, дома сыграет с «Барысом». «Торпедо» в этот же день отправится в гости к ярославскому «Локомотиву».
- 16 сентября 2021
-
22:20
-
22:12
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:28
-
21:21
-
21:19
-
20:53
-
20:23
-
20:04
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:39
-
19:35
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
18:57
-
18:47
-
18:20
-
18:14
-
18:08
-
17:33
-
17:06
-
16:51
-
16:45
-
16:37
-
16:23
-
16:00
-
15:18
-
15:00
-
14:57
-
14:45