«Йокерит» по буллитам одержал победу над «Торпедо»

Финский «Йокерит» одержал победу по буллитам над нижегородским «Торпедо» в игре Континентальной хоккейной лиги регулярного сезона-2021/2022 со счётом 5:4 (2:0, 1:3, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

Счёт в матче открыл форвард хозяев Ииро Пакаринен на 12-й минуте первого периода с передач Юлиуса Юнттилы и Петтери Линдбома. Удвоил преимущество «Йокерита» в большинстве через две минуты Никлас Йенсен, воспользовавшись пасом Джордана Шрёдера.

На 23-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук. На 34-й минуте форвард гостей Артём Михеев сравнял счёт, ему ассистировали Михаил Варнаков и Михаил Орлов. Вперёд «Торпедо» вывел шведский защитник Теодор Леннстрём на 36-й минуте, забив после паса Даниэля Заара.

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На последней минуте второго периода Джордан Шрёдер сравнял счёт в большинстве. Затем он вывел вперёд финский клуб, оформив дубль на 42-й минуте. Автор голевой передачи — Маркус Хянникяйнен. На предпоследней минуте основного времени «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу, забитому Михаилом Орловым.



В серии послематчевых буллитов у финнов отличился Ессе Йоэнсуу.

В следующем матче «Йокерит» в субботу, 18 сентября, дома сыграет с «Барысом». «Торпедо» в этот же день отправится в гости к ярославскому «Локомотиву».