Леонтьев: у «Нефтехимика» есть скованность. Нужно прорвать эту плотину и будет всё хорошо

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Трактором» (1:3).

«Третье поражение… Вроде по броскам выиграли, времени в атаке больше провели, зарабатывали много удалений, но мы их не реализовывали. В завершении атак мы были не точны. Плюс в начале матча, в течение нескольких минут пропускать два гола — это чревато. Это и наложило свой отпечаток на весь матч. Есть вопросы к некоторым нашим нападающим. Мы ждём от них качественной игры, 2 гола за 3 матча — это очень мало. Поэтому вот такой результат.

Третий матч подряд команда пропускает в самом начале? В Уфе то от конька залетало, то ещё какая шальная шайба заходила. Сегодня не разобрались на пятаке. Мы серьёзно настраиваемся на каждую игру, но соперники, видимо, на нас тоже настраиваются серьёзно.

Мы ищем лучшие сочетания. Если не идёт игра — пытаемся что-то изменить, улучшить, особенно в атакующем плане. Затем вернулись к исходному сочетанию, которое было на предсезонном турнире. У них неплохо получалось и в первых трёх играх чемпионата. Сейчас есть определённая скованность. Нам главное сейчас — прорвать эту плотину, и в следующих матчах всё будет нормально», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.