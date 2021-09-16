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Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Нефтехимиком»

Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:1).

«Мы рады победе. Непростой график, игры через день — важно восстанавливаться. В принципе нам это удаётся. По игре скажу, что мы её контролировали, лишь местами отдавая инициативу. Неплохо сыграли и в обороне, и в атаке. Какие-то ошибки есть, но мы над ними работаем, чтобы их было как можно меньше.

Хочу поблагодарить команду за самоотверженную игру и характер. Также поблагодарю болельщиков, которые сегодня были здесь и болели за нас», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Нефтехимика».

В следующей встрече «Трактор» дома сыграет с «Куньлунем». Матч пройдёт в субботу, 18 сентября.

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