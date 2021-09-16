Б. Миронов – о том, что является воспитанником ЦСКА: сейчас я душой и сердцем за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал о том, как настраивался на матч с ЦСКА (3:5), а также о возможности перевода Якова Рылова в другое звено.
«Как настраивался на матч? Да, я воспитанник армейской школы, но сегодня для меня это роли не играло. На данный момент я представляю «Спартак», поэтому полностью отдаю себя работе и болею вместе со своими болельщиками. Как они, так и я переживаю за команду. Это хоккей, это спорт. Так сложилась игра. Никогда не знаешь, кто выиграет. Сегодня удача была на стороне ЦСКА. Такого, чтобы специально готовился, нет. Сейчас душой и сердцем болею и переживаю за «Спартак».
Планирую ли смотреть футбольное дерби? Сейчас, если честно, не до футбола. Нам надо сделать правильные выводы и готовиться к следующей игре.
У ЦСКА была хорошая оборона. Они и блокировали броски, и не давали бросать, находились на линии броска. Боишься, что можешь попасть в игрока и потом получишь атаку в другую сторону. Поэтому иногда защитники перестраховываются, запускают шайбу сильно за ворота.
Конечно, есть вариант, что Яков Рылов поднимется выше третьей пары. Он ещё не в той форме. Травма была серьёзная, пропущено было много, игровой практики не было — только две игры за воскресенский «Химик». С каждой тренировкой, с каждым матчем он будет прибавлять. Может оказаться и в первой, и во второй паре. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 16 сентября 2021
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