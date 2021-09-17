Омский «Авангард» не самым удачным образом начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Боба Хартли, являющиеся действующими обладателя Кубка Гагарина, в шести матчах набрали шесть очков, занимая седьмое место в таблице Восточной конференции. Омский клуб проигрывает в течение трёх матчей, уступив московскому «Динамо» (2:5), «Йокериту» (2:3) и магнитогорскому «Металлургу» (4:7).



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Потерпит ли «Авангард» четвёртое подряд поражение в регулярке КХЛ?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с екатеринбуржским «Автомобилистом». Матч пройдёт сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.