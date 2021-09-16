«Авангард» выдал худший старт в эпоху Хартли. Что происходит с чемпионом КХЛ?

Чемпион КХЛ «Авангард» серьёзно буксует на старте нового сезона. После шести матчей у «ястребов» лишь 6 очков и всего одна победа в основное время — это абсолютно худший старт омичей при Хартли, который рулит «Авангардом» уже четвёртый год. Более того, в предыдущих сезонах под руководством канадского специалиста «ястребы», как правило, сильно проводили именно стартовый отрезок регулярки. Сейчас же Омск не похож сам на себя.

При этом матч за Кубок открытия «Авангард» выиграл уверенно, безапелляционно. По крайней мере, по счёту. Но на то было несколько причин: серьёзная мотивация омичей на первый матч турнира, «сырой» ЦСКА с новым тренером, да и обстоятельства складывались в пользу «ястребов». Они быстро получили двойное большинство, которое превратили в гол, затем отделались лёгким испугом во втором периоде, когда ЦСКА имел ощутимое игровое преимущество, но не забил ни разу, а в третьей двадцатиминутке армейцев добили ещё один гол в неравных составах и ошибки вратаря Рейдеборна.

В последующих играх фортуна уже не сопутствовала омичам так явно, и каждый новый матч регулярки вскрывал ворох проблем, с которыми «Авангард» подошёл к сезону. Так что же творится с чемпионом?

«Чемпионское похмелье»

Честно говоря, терпеть не могу этот термин и не считаю, что им можно как-то в целом объяснить неудачи «Авангарда» в начале чемпионата. Хотя бы потому, что состав «ястребов» прилично обновился, и не у многих хоккеистов есть повод «похмеляться». В атакующей линии — разве что у Сергея Толчинского и Корбана Найта, но как раз к ним по старту регулярки никаких вопросов нет — это сейчас единственные форварды «Авангарда», которые, собственно, ведут игру и поддерживают хоть какую-то структуру атаки.

Но есть у омичей ряд игроков, которые сейчас действительно выглядят не очень по сравнению с весной. Например, голкипер Шимон Грубец. Чех пока совершенно не выручает, обильно пропускает необязательные шайбы, и из-за этого «Авангард» уже недосчитался немало очков. Даже взять вчерашнюю игру с «Магниткой»: Грубец, находящийся в хорошей форме, легко мог бы остановить голевой карнавал и позволить «ястребам» повоевать за сохранение устраивающего их счёта. Но Шимон пропускал почти всё.

Совсем не похож на себя и всегда надёжный Вилле Покка. У финна на старте регулярки зашкаливает количество невынужденных ошибок, каких-то странных потерь, неправильных действий. Но по большому счёту пока слабо играют все защитники «Авангарда». В действиях Береглазова и Емелина, Каски и Гончарова много паники и суеты, мало компактности и плотности. «Ястребы» пачками пропускают в меньшинстве и теряются под давлением, а ведь именно умение противостоять атакующим силам соперника, превосходящим численно или физически, выгодно отличало «Авангард» образца прошлого сезона. Оборону омичей практически невозможно было чем-то смутить, сейчас же она напоминает проходной двор. А ведь состав дефов у омичей за лето не изменился.

Поэтому если кого и коснулось пресловутое «чемпионское похмелье», так это линию защиты. И в этом плане «Авангарду», наверное, поможет только время. Хоккеисты должны рано или поздно вкатиться в сезон, понять, что весенний триумф с каждым днём всё меньше и меньше волнует всех вокруг, добавить в дисциплине, собранности, концентрации. Конечно, разговоры об этом велись ещё до старта регулярки, но понимание подобных вещей, как ни крути, приходит не сразу. Думаю, что всё в порядке будет и у Грубеца. Но при условии, что чеха будут больше разгружать. Шимон никогда не был стабильным вратарём на длинной дистанции, играть всю регулярку без замен — это не про него. Даже в прошлой регулярке чех, между прочим, проиграл конкуренцию Игорю Бобкову, и плей-офф в воротах «Авангарда» начал именно российский голкипер. Шимон включился только со второго раунда, зато как!

Шимон Грубец Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Грубец хорош в моменте и на кураже, и тренерскому штабу «Авангарда» важно не убить эту опцию в голкипере, затаскав его рутиной длинного сезона. Есть ведь у «ястребов» и весьма опытный Василий Демченко, и перспективный Дубровский, сильно отыгравший несколько летних матчей.

В новичках «Авангарда» пока не уверен даже Хартли

Матч с «Магниткой» стал первым в сезоне, который «Авангард» проиграл исключительно в обороне. Предыдущие же игры кричали о том, что у «ястребов» колоссальные проблемы с атакой. Весь конструктив строился на действиях двух хоккеистов (Найт и Толчинский) и розыгрыше большинства, где у «Авангарда» всё те же герои, плюс Цегларик, который пока у «ястребов» только и делает, что завершает атаки после выверенных пасов основных разыгрывающих.

Остальные форварды у омичей бежали, как говорится, кто в лес, кто по дрова, и никакой системной игрой в нападении не пахло, никакого рисунка не было видно. Возвращение в строй Ивана Телегина частично помогло «Авангарду». По крайней мере, перевод экс-армейца в первое звено вместо Якупова позволил «ястребам» найти более-менее хороший баланс в звеньях, и я думаю, что от расстановки хоккеистов на вчерашний поединок Хартли и будет отталкиваться в ближайшее время.

Состав «Авангарда» на матч с «Металлургом»



Грубец (Демченко);



Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Телегин;

Готовец — Береглазов, Толчинский — Прохоркин — Якупов;

Емелин — Каски, Грицюк — Паре — Шевченко;

Брюквин, Дедунов — Каблуков — Жарков

Телегин добавил первому сочетанию скорости и агрессии, плюс Иван, как он вчера уже показал, неплохо умеет двигать шайбу. Тройка Найта с его приходом, безусловно, будет более динамичной. Во втором звене усиленно пытаются найти «химию» Толчинский с Прохоркиным, и временами у них что-то проскальзывает. При этом оба игрока любят возиться с шайбой, и здесь может периодически возникать недопонимание, к тому же вакансия «финишёра» в этой тройке пока пустует. По идее её должен занимать Якупов, но Наиль на старте чемпионата откровенно разочаровывает. После яркого лета этому форварду хотелось выписать много авансов, но в сентябре Якупов что есть на льду, что его нет — полезных действий никаких. Об этом говорит и статистика: 1 очко за 6 матчей, а ведь форвард стабильно выходит в топ-6 и первой спецбригаде большинства. Наиль много носится по площадке, но не может найти свою нишу, своё предназначение.

Наиль Якупов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Возможно, расцвет Якупова впереди и ему не придётся выкидывать на свалку очередной сезон. Но проблема «Авангарда» в том, что сейчас в команде многовато таких ребят, находящихся в ожидании прогресса. Цегларик — пока исключительно человек-функция (принять — бросить). Прохоркин — выглядит обособленно и не попадает в командный хоккей. Паре и Брюквин не спешат адаптироваться в новом клубе и часто просто растворяются на площадке. А ведь это всё — новое креативное ядро омского клуба. Однако вписаться в систему Хартли у этих парней до сих пор никак не получается, «Авангард» пытаются тащить только Найт с Толчинским, а наставник «ястребов» не скрывает, что до сих пор не уверен в новичках команды.

Новость по теме Хартли: недоволен игрой «Авангарда» и пока не могу быть полностью уверен в новичках клуба

В прошлые сезоны при Хартли «Авангард» тоже переживал серьёзные обновления состава, но ещё никогда процесс принятия новичками требований Боба не происходил с таким скрипом. И пока неясно, что делать омичам в такой ситуации: то ли терпеливо ждать, пока закончится процесс притирки и верить, что Хартли справится и с этим конструктором (в него чуть позже добавятся ещё и травмированные Косов с Дергачёвым); то ли пересобирать состав по ходу чемпионата.

В «Авангарде» знают толк в продуктивной работе по ходу сезона. Что получится сейчас?

У «Авангарда» сейчас не критическая, но и не простая ситуация. Понятно, что трудности, вероятно, временные, но руководству клуба важно точно спрогнозировать, на что именно эта команда будет способна в плей-офф. Где и с кем нужно потерпеть, а на каких позициях уже сейчас требуется усиление.

Прошлый сезон показал, что у «Авангарда» всё в порядке с оперативным управлением. Генменеджер Алексей Волков не допустил ни одной ошибки, делая шаги в трансферной работе по ходу регулярки. Хотя за расставание с Гариповым и Шумаковым, а также за подписание «вратаря «Куньлуня» Грубеца и «строптивого пенсионера» Ковальчука его много критиковали. Хартли же к плей-офф сумел достучаться до всех, адаптировать весь коллектив под свою систему. Хотя с Костиным, Береглазовым, Чинаховым (поначалу у Егора из достоинств был только бросок) пришлось прилично повозиться.

Есть ли гарантии, что и сейчас в «Авангарде» всё стабилизируется и команду ждёт очередной сильный сезон? Конечно, никаких гарантий. Но в омском клубе знают, как правильно и мудро работать в течение чемпионата и не дёргаться под шум крикливого общественного мнения. Так что говорить, что худший старт «Авангарда» за последнее время = худший сезон, чрезвычайно преждевременно.