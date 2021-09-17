«Ак Барс» может уволить тренера Горбенко, отвечающего за большинство. Реализация — 8%

Казанский «Ак Барс» может уволить тренера команды Игоря Горбенко, сообщает «Спорт Бизнес Online».
В штабе Дмитрия Квартальнова специалист отвечает за игру в большинстве. Реализация численного преимущества у команды сейчас одна из худших в лиге, составляя 8%. По этому показателю «Ак Барс» делит 2-3-е место с конца с «Барысом», хуже в большинстве действует только «Амур».
«Специалист, отвечающий за большинство команды, уже второй сезон не справляется со своими обязанностями. Сейчас в руководстве клуба думают над заменой Горбенко. Проблема в том, что свободных тренеров на замену практически нет. В России очень мало сильных специалистов, которые работают над большинством. Все они, понятное дело, заняты», – говорится в материале.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт завтра, 18 сентября, дома с «Сочи». Начало — в 17:30 мск.
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