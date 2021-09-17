«Салават Юлаев» анонсировал матч с минским «Динамо» видео с Лукашенко
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Уфимский «Салават Юлаев» анонсировал предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо».
В официальном твиттер-аккаунте клуба появилось видео, в котором присутствует президент Беларуси Александр Лукашенко.
Видео доступно в официальном твиттер-аккаунте «Салавата Юлаева».
Матч между «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо» пройдёт завтра, 18 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.
После шести сыгранных матчей «Салават Юлаев» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 12 очков. Минчане провели пять встреч, сумев заработать шесть баллов, расположившись на седьмом месте таблицы Западной конференции.
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