Андриевский прокомментировал первую победу «Адмирала» в сезоне

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4:1).
«Самая тяжёлая игра за этот небольшой отрезок. Начали неплохо, видно было, что ребята горят желанием одержать первую победу, но с 14-й минуты не стало ничего получаться. Хорошо, что выстояли в меньшинстве. Удача повернулась к нам лицом, первые два гола забили из-за грубых ошибок соперника, потом было уже полегче», — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ.
«Адмирал» после семи матчей набрал пять очков, и в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче клуб из Владивостока сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в понедельник, 20 сентября.
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