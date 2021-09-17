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«Чикаго» отклонил три варианта дизайна новой маски Флёри из-за расовой напряжённости

«Чикаго» отклонил три варианта дизайна новой маски Флёри из-за расовой напряжённости
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Команда Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» отклонила три варианта возможного вида новой маски голкипера Марка-Андре Флёри из-за расовой напряжённости.

«Три концепции были отклонены командой из-за расовой напряжённости… Многие элементы, связанные с коренными жителями, не могут быть изображены на масках «Блэкхоукс», что сильно ограничивает мои творческие способности», — приводит слова художника Стефана Бержерона Goalie Gear Nerd в «Твиттере».

Напомним, сразу после обмена в «Чикаго» Флёри взял паузу, после которой сообщил клубу о решении продолжить карьеру и выступать за «Блэкхоукс».

В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. 36-летний вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шатаутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

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