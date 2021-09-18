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«Амур» забросил «Металлургу» две шайбы за 51 секунду

«Амур» забросил «Металлургу» две шайбы за 51 секунду
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» встречается с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Владимира Воробьёва.

На 16-й минуте в ходе атаке хабаровчан Андрей Алексеев, сохранив шайбу в борта, отдал передачу на Михала Йордана. Защитник бросил в касание и попал между щитков Юхо Олкинуоре.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После этого «Амур» не остановил давление на магнитогорцев. В следующей атаке после нескольких отскоков шайба пришла к Сергею Терещенко. Защитник мощно бросил и пробил Олкинуору. Таким образом, хабаровчане забили два гола за 51 секунду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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