«Амур» забросил «Металлургу» две шайбы за 51 секунду

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» встречается с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Владимира Воробьёва.
На 16-й минуте в ходе атаке хабаровчан Андрей Алексеев, сохранив шайбу в борта, отдал передачу на Михала Йордана. Защитник бросил в касание и попал между щитков Юхо Олкинуоре.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После этого «Амур» не остановил давление на магнитогорцев. В следующей атаке после нескольких отскоков шайба пришла к Сергею Терещенко. Защитник мощно бросил и пробил Олкинуору. Таким образом, хабаровчане забили два гола за 51 секунду.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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