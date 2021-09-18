«Металлург» крупно обыграл «Амур», забросив хабаровчанам шесть шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 17-й минуте Михал Йордан с передачи Андрея Алексеева вывел хабаровчан вперёд. Через 51 секунду Сергей Терещенко после паса Радана Ленца увеличил преимущество «Амура». На 25-й минуте Анатолий Никонцев отыграл одну шайбу. На 28-й минуте Николай Голдобин с передачи Максима Карпова сравнял счёт. На 34-й минуте Голдобин оформил дубль, забив от спина Патрика Бартошака. На 37-й минуте Брендан Лайпсик забросил четвёртую шайбу в ворота чешского вратаря, после чего заменили на Евгения Аликина. Россиянин пропустил через 14 секунд — после первого же броска. Гол на счету Архипа Неколенко. В начале третьего периода Семён Кошелев забросил в меньшинстве.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 20 сентября в Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Амур» 21 сентября в Санкт-Петербурге встретится со СКА.
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