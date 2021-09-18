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«Металлург» крупно обыграл «Амур», забросив хабаровчанам шесть шайб

«Металлург» крупно обыграл «Амур», забросив хабаровчанам шесть шайб
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2021, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Йордан (Алексеев) – 16:32' (5x5)   2:0 Терещенко (Ленц) – 17:23' (5x5)   2:1 Никонцев (Майе, Пашнин) – 24:50' (5x5)   2:2 Голдобин (Карпов) – 28:00' (5x5)   2:3 Голдобин (Карпов, Хультстрём) – 33:37' (5x4)   2:4 Лайпсик (Карри) – 36:09' (5x5)   2:5 Неколенко (Никонцев) – 36:23' (5x5)   2:6 Кошелев – 43:57' (4x5)

На 17-й минуте Михал Йордан с передачи Андрея Алексеева вывел хабаровчан вперёд. Через 51 секунду Сергей Терещенко после паса Радана Ленца увеличил преимущество «Амура». На 25-й минуте Анатолий Никонцев отыграл одну шайбу. На 28-й минуте Николай Голдобин с передачи Максима Карпова сравнял счёт. На 34-й минуте Голдобин оформил дубль, забив от спина Патрика Бартошака. На 37-й минуте Брендан Лайпсик забросил четвёртую шайбу в ворота чешского вратаря, после чего заменили на Евгения Аликина. Россиянин пропустил через 14 секунд — после первого же броска. Гол на счету Архипа Неколенко. В начале третьего периода Семён Кошелев забросил в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 20 сентября в Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Амур» 21 сентября в Санкт-Петербурге встретится со СКА.

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