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Вратарь «Амура» сломал клюшку после замены на другого голкипера и ушёл в раздевалку

Вратарь «Амура» сломал клюшку после замены на другого голкипера и ушёл в раздевалку
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» встречается с магнитогорским «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Счёт к концу второго периода — 5:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 37-й минуте при счёте 3:2 в свою пользу игроки «Металлурга» разыгрывали большинство. На исходе двух минут Джош Карри отдал передачу на правый круг вбрасывания на Брендана Лайпсика. Канадец сместился в центр и нанёс сильный бросок. Патрик Бартошак не смог выручить «Амур». Тренерский штаб хабаровчан принял решение заменить чеха на Евгения Аликина. После этого раздосадованный Бартошак сломал клюшку от борт и ушёл в раздевалку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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