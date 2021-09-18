Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Скабелка: неплохо играли до третьей заброшенной шайбы, после этого потеряли концентрацию

Скабелка: неплохо играли до третьей заброшенной шайбы, после этого потеряли концентрацию
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ(4:3).

«С «Торпедо» всегда непростые матчи. Это быстрая и техничная команда, много хочет играть в атаку. Очень неплохо мы играли до третьей заброшенной шайбы, после этого потеряли концентрацию, много допускали неточностей. Эта небрежность привела к тому, что «Торпедо» сравняло счёт. Хорошо, что нас это не выбило, и мы смогли в основное время.

Звено Красковского в атаке сыграло неплохо, но в обороне – очень слабо. Посмотрим, если удастся улучшить игру в обороне, то они будут играть вместе. В атаке сыграли здорово. Это вынужденная перестановка, но мы всегда держали это звено в голове. Шалунов не показывает свой идеальный хоккей, но от его игры много пользы. Сегодня у них было интересное сочетание. В атаке его звено неплохо контролировало шайбу. Думаю, что Рид Буше и Денис Алексеев помогут выйти Шалунову на свой уровень», – цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
«Локомотив» обыграл «Торпедо», забросив победную шайбу за две минуты до конца матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021