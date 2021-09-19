Президент «Торонто»: рады, что подписали с лидерами долгосрочные контракты

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахан поделился мнением о ситуации в команде.



«Мы рады, что подписали с нашими лидерами длинные контракты. Мы верим в этих игроков. Мы считаем, что нам повезло, что они у нас есть.



Я вижу развитие игроков. Марнер убивает меньшинство, Мэттьюс играет как двусторонний форвард. Дело не только в четырех парнях Марнере, Мэттьюсе, Таваресе и Нюландере. Я считаю, что под руководством Шелдона Кифа команда делала многое из того, что делали другие команды, которые побеждали.



Да, нам нужно стать лучше. В последних трёх играх с «Монреалем» не было результата, но это были жизненно важные блоки для построения команды. Чего мы не можем сейчас сделать, так это расстроиться. Мы не можем отказаться от нашего плана. Мы должны продолжать идти этим курсом, и я думаю, что игроки абсолютно заинтересованы в том, чтобы добиться цели здесь, в Торонто», – цитирует Шенахана TSN.

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