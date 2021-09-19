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Ефремов: в «Динамо» все хотят продолжать побеждать, получаем удовольствие от этого

Ефремов: в «Динамо» все хотят продолжать побеждать, получаем удовольствие от этого
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Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов рассказал о старте клуба в сезоне КХЛ, изменениях в подготовке при новом тренере, а также о результативной серии Николая Чебыкина.

«Во-первых, мы провели очень хорошую предсезонку и здорово поработали, были серьёзные нагрузки: лёд, зал, бег. Во-вторых, состав из мастеровитых ребят — все знают, что нужно делать. В-третьих, тактические действия правильные. Главное — не отходить от этой игры, и всё будет в порядке.

Главное отличие системы Кудашова от системы Крикунова? Оба тренера просят играть активно и агрессивно в атаке, держать шайбу, вылезать на ворота и больше бросать. Отличие в обороне — здесь тактики разные.

Самое главное изменение, которое произошло в тренировочном процессе — время на льду. Раньше мы могли кататься около 1,5 часов. Сейчас же, с Алексеем Николаевичем, у нас лёд длится 30-40 минут, максимум — 50. Очень высокая интенсивность: всё делаем быстро, мало пауз. Это приближённо к игре, чтобы мы были лучше готовы.

Чебыкина действительно прорвало. Когда ждать от меня прорыва? Не буду скрывать, что думаю об этом. Мне хочется забивать и отдавать, приносить пользу команде. Надеюсь, это случится в ближайшее время. Прошлый сезон показал, что я могу действовать результативно. Просто нужно перетерпеть этот момент. В первую очередь хочу помогать команде побеждать. А так, любому нападающему приятно забивать и отдавать результативные передачи.

Впереди матч с рижским «Динамо»? Команда непростая, как и игры с ними. У них поменялся тренер и обновился состав, но не думаю, что они будут действовать по-другому. В плане нашей подготовки не сказал бы, что целенаправленно готовимся к ним. Мы к каждому сопернику тренируемся одинаково. Нам в первую очередь нужно показывать свою игру, а не подстраиваться под кого-то.

Настрой продолжать победную серию? Конечно, хочется! Это приятно. Все хотят дальше продолжать побеждать и радовать болельщиков. Мы сами получаем от этого удовольствие и наши семьи тоже. Хотим побеждать и будем всё для этого делать», — цитирует Ефремова пресс-служба клуба.

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