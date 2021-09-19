Ефремов: в «Динамо» все хотят продолжать побеждать, получаем удовольствие от этого

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов рассказал о старте клуба в сезоне КХЛ, изменениях в подготовке при новом тренере, а также о результативной серии Николая Чебыкина.
«Во-первых, мы провели очень хорошую предсезонку и здорово поработали, были серьёзные нагрузки: лёд, зал, бег. Во-вторых, состав из мастеровитых ребят — все знают, что нужно делать. В-третьих, тактические действия правильные. Главное — не отходить от этой игры, и всё будет в порядке.
Главное отличие системы Кудашова от системы Крикунова? Оба тренера просят играть активно и агрессивно в атаке, держать шайбу, вылезать на ворота и больше бросать. Отличие в обороне — здесь тактики разные.
Самое главное изменение, которое произошло в тренировочном процессе — время на льду. Раньше мы могли кататься около 1,5 часов. Сейчас же, с Алексеем Николаевичем, у нас лёд длится 30-40 минут, максимум — 50. Очень высокая интенсивность: всё делаем быстро, мало пауз. Это приближённо к игре, чтобы мы были лучше готовы.
Чебыкина действительно прорвало. Когда ждать от меня прорыва? Не буду скрывать, что думаю об этом. Мне хочется забивать и отдавать, приносить пользу команде. Надеюсь, это случится в ближайшее время. Прошлый сезон показал, что я могу действовать результативно. Просто нужно перетерпеть этот момент. В первую очередь хочу помогать команде побеждать. А так, любому нападающему приятно забивать и отдавать результативные передачи.
Впереди матч с рижским «Динамо»? Команда непростая, как и игры с ними. У них поменялся тренер и обновился состав, но не думаю, что они будут действовать по-другому. В плане нашей подготовки не сказал бы, что целенаправленно готовимся к ним. Мы к каждому сопернику тренируемся одинаково. Нам в первую очередь нужно показывать свою игру, а не подстраиваться под кого-то.
Настрой продолжать победную серию? Конечно, хочется! Это приятно. Все хотят дальше продолжать побеждать и радовать болельщиков. Мы сами получаем от этого удовольствие и наши семьи тоже. Хотим побеждать и будем всё для этого делать», — цитирует Ефремова пресс-служба клуба.
- 19 сентября 2021
-
20:34
-
20:25
-
20:02
-
19:52
-
19:24
-
19:09
-
18:38
-
18:17
-
18:02
-
17:45
-
17:31
-
17:20
-
17:01
-
16:41
-
16:15
-
15:52
-
15:10
-
14:46
-
14:08
-
13:27
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
11:50
-
11:32
-
11:10
-
10:57
-
10:25
-
09:36
-
09:21
-
08:40
-
08:23
- 18 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00