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Алексей Кудашов может превзойти рекорд Олега Знарка по победной серии в КХЛ для главного тренера

Кудашов рвётся к крутому рекорду КХЛ! От достижения Знарка отделяет одна победа
Сергей Емельянов
Кудашов рвётся к крутому рекорду КХЛ!
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Московское «Динамо» под руководством Кудашова выдало лучший старт в своей истории в XXI веке.

Ещё весной с большим удивлением наблюдал за той реакцией, с которой болельщики московского «Динамо» восприняли назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера их любимой команды. На болельщицких гостевых бело-голубых в большинстве своём царили скепсис и упадническое настроение, ещё больше усилившиеся после ухода из команды Дмитрия Яшкина, Дмитрия Кагарлицкого, а впоследствии и Даниила Тарасова. Но больше всего смущала аргументация критиков Кудашова, ставящих в вину 50-летнему тренеру, что он якобы провалился на прежних местах своей работы – в «Локомотиве», СКА и сборной России.

Почему-то мало кто хотел вникать в нюансы, сопровождавшие уход Кудашова с перечисленных мест работы. Из «Локомотива» тренера уволили в октябре 2017 года после неудачного старта ярославской команды в регулярном чемпионате КХЛ. За полгода до своей отставки Кудашов вывел железнодорожников в финал Западной конференции КХЛ, на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина выбив из борьбы ЦСКА. Тот сезон по сей день остаётся последним в истории КХЛ, когда в решающей серии на Западе мы не увидели армейского дерби.

В финале конференции «Локомотив» Кудашова проиграл СКА (0-4), после чего у тренера состоялась дискуссия с руководителем клуба Юрием Яковлевым. Во время разговора Алексей Николаевич объяснил причины поражения от СКА нехваткой физических сил и получил разрешение от босса команды на изменение плана предсезонной подготовки. По замыслу тренера, в новом сезоне «Локомотив» должен был выйти на оптимальные кондиции ближе к старту плей-офф, что не могло не сопровождаться проблемами на старте сезона. Однако на практике воплощать задумки тренера в реальность пришлось уже Дмитрию Квартальнову, так как Яковлев не стал ждать начала плей-офф и освободил Кудашова от занимаемой должности после пятиматчевой серии поражений на стыке сентября-октября сезона-2017/2018.

«Это был не план, но это прогнозировалось. «Локомотив» был сыгран, да, у кого-то не шло, но ребята должны были вот-вот начать забивать. Паники не было. Жаль, что не дали доделать дело до конца», – говорил Кудашов в интервью «Чемпионату» после своего ухода из «Локомотива».

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Новым местом работы тренера стали СКА и сборная России. Мы пропускаем момент работы Кудашова в должности помощника Ильи Воробьёва и переходим непосредственно к его опыту самостоятельной работы. Армейскую команду тренер возглавил в 2019 году, и начало регулярки-2019/2020 действительно получилось не самым убедительным. Это и неудивительно, ведь Кудашов продолжал работать по тому самому плану, который ему не дали довести до конца в «Локомотиве». В начале января СКА угодил под жёсткий вынос от «Йокерита» (0:6), а уже через две недели началась затяжная победная серия. На финише регулярного чемпионата армейцы выиграли 12 матчей кряду (в том числе обыграв ЦСКА, «Авангард» и «Салават Юлаев»), после чего в первом раунде плей-офф всухую был обыгран «Витязь» (4-0). К старту второго раунда СКА подошёл с 16-матчевой победной серией, но тут в дело вмешался пресловутый коронавирус.

Из-за пандемии сезон КХЛ был остановлен, а заодно был отменён и чемпионат мира, к которому Кудашов параллельно с работой в клубе готовил сборную России. Во время этапов Евротура тренер экспериментировал с составом, прогнав через сборную свыше 50 кандидатов в национальную команду. К чемпионату мира Кудашов должен был определиться с оптимальным составом, но мировое первенство отменили, а тренер попал под шквал критики за неудачное выступление на Евротуре. Несмотря на это, по словам Кудашова, ему и тренерскому штабу предлагали продлить контракт на один год, но он принял решение оставить свои посты.

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Следующий сезон Кудашов пропустил, сосредоточившись на семейных делах, после чего получил предложение о работе в московском «Динамо». Накануне его команда успешно завершила дальневосточный выезд по маршруту Хабаровск – Владивосток – Новосибирск, одержав шестую победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ, что отныне является новым клубным рекордом. Ранее бело-голубые никогда в истории лиги не выигрывали больше пяти матчей с начала регулярки. Подобное происходило дважды – в сезонах-2013/2014 и 2016/2017. За два десятилетия в XXI веке динамовцы никогда столь удачно не начинали гладкий чемпионат.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В третьем периоде матча с «Сибирью» (5:4) динамовцы едва не упустили преимущество в пять шайб, что является пока что единственной ложкой дёгтя в игре команды в этом сезоне. В нападении у бело-голубых привычно доминирует звено Вадима Шипачёва. Стоит заметить, что перешедший из «Ак Барса» Станислав Галиев в начале регулярки забил больше, чем покинувшие команду в межсезонье Кагарлицкий, Тарасов и Владимир Брюквин вместе взятые. В обороне выделяется вернувшийся в хоккей Вячеслав Войнов, в начале сезона идущий по невероятному графику (два очка за матч).

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При этом далеко не только удачной игрой лидеров объясняется удачный старт динамовской команды. Во втором звене на ведущую роль выходит 20-летний Дмитрий Рашевский, а в четвёртой тройке лучший хоккей в своей карьере показывает 24-летний Николай Чебыкин. Российский форвард, в минувшем сезоне забивший четыре гола в 32 матчах ВХЛ, в нынешнем сезоне уже шесть раз поразил чужие ворота в шести матчах КХЛ. В защите игровое время получает и 18-летний Никита Новиков, уже успевший забить самый молодой гол в истории «Динамо» в КХЛ.

Кудашов подтянул к основному составу команды целый ряд молодых игроков, которые пока не подводят своего тренера. Что же касается самого тренера, то вы ещё не забыли, что он покинул СКА после 16-матчевой победной серии? Благодаря ещё шести выигранным матчам с «Динамо» он вплотную приблизился к тренерскому рекорду лиги по победной серии. На стыке сезонов-2016/2017 и 2017/2018 Олег Знарок выиграл со СКА 23 матча подряд, после чего армейцы уступили «Сочи». В активе Кудашова сейчас 22-матчевая победная серия, и он находится в одном шаге от повторения крутого рекорда КХЛ.

Напрямую сравнивать эти достижения, разумеется, нельзя, ведь серия Знарка была сопряжена с победой в розыгрыше Кубка Гагарина 2017 года. Но и не вина Кудашова, что его плей-офф был завершён досрочно. В следующем матче московские динамовцы дома примут рижское «Динамо», и победа в этой игре позволит специалисту повторить рекорд лиги. Примечательно, что если это случится, то в следующем матче Кудашов сможет превзойти достижение Знарка, но для этого придётся обыграть «Сочи», который и остановил в 2017 году победную поступь СКА.

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