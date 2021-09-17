Кудашов рвётся к крутому рекорду КХЛ! От достижения Знарка отделяет одна победа

Ещё весной с большим удивлением наблюдал за той реакцией, с которой болельщики московского «Динамо» восприняли назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера их любимой команды. На болельщицких гостевых бело-голубых в большинстве своём царили скепсис и упадническое настроение, ещё больше усилившиеся после ухода из команды Дмитрия Яшкина, Дмитрия Кагарлицкого, а впоследствии и Даниила Тарасова. Но больше всего смущала аргументация критиков Кудашова, ставящих в вину 50-летнему тренеру, что он якобы провалился на прежних местах своей работы – в «Локомотиве», СКА и сборной России.

Почему-то мало кто хотел вникать в нюансы, сопровождавшие уход Кудашова с перечисленных мест работы. Из «Локомотива» тренера уволили в октябре 2017 года после неудачного старта ярославской команды в регулярном чемпионате КХЛ. За полгода до своей отставки Кудашов вывел железнодорожников в финал Западной конференции КХЛ, на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина выбив из борьбы ЦСКА. Тот сезон по сей день остаётся последним в истории КХЛ, когда в решающей серии на Западе мы не увидели армейского дерби.

В финале конференции «Локомотив» Кудашова проиграл СКА (0-4), после чего у тренера состоялась дискуссия с руководителем клуба Юрием Яковлевым. Во время разговора Алексей Николаевич объяснил причины поражения от СКА нехваткой физических сил и получил разрешение от босса команды на изменение плана предсезонной подготовки. По замыслу тренера, в новом сезоне «Локомотив» должен был выйти на оптимальные кондиции ближе к старту плей-офф, что не могло не сопровождаться проблемами на старте сезона. Однако на практике воплощать задумки тренера в реальность пришлось уже Дмитрию Квартальнову, так как Яковлев не стал ждать начала плей-офф и освободил Кудашова от занимаемой должности после пятиматчевой серии поражений на стыке сентября-октября сезона-2017/2018.

«Это был не план, но это прогнозировалось. «Локомотив» был сыгран, да, у кого-то не шло, но ребята должны были вот-вот начать забивать. Паники не было. Жаль, что не дали доделать дело до конца», – говорил Кудашов в интервью «Чемпионату» после своего ухода из «Локомотива».

Новым местом работы тренера стали СКА и сборная России. Мы пропускаем момент работы Кудашова в должности помощника Ильи Воробьёва и переходим непосредственно к его опыту самостоятельной работы. Армейскую команду тренер возглавил в 2019 году, и начало регулярки-2019/2020 действительно получилось не самым убедительным. Это и неудивительно, ведь Кудашов продолжал работать по тому самому плану, который ему не дали довести до конца в «Локомотиве». В начале января СКА угодил под жёсткий вынос от «Йокерита» (0:6), а уже через две недели началась затяжная победная серия. На финише регулярного чемпионата армейцы выиграли 12 матчей кряду (в том числе обыграв ЦСКА, «Авангард» и «Салават Юлаев»), после чего в первом раунде плей-офф всухую был обыгран «Витязь» (4-0). К старту второго раунда СКА подошёл с 16-матчевой победной серией, но тут в дело вмешался пресловутый коронавирус.

Из-за пандемии сезон КХЛ был остановлен, а заодно был отменён и чемпионат мира, к которому Кудашов параллельно с работой в клубе готовил сборную России. Во время этапов Евротура тренер экспериментировал с составом, прогнав через сборную свыше 50 кандидатов в национальную команду. К чемпионату мира Кудашов должен был определиться с оптимальным составом, но мировое первенство отменили, а тренер попал под шквал критики за неудачное выступление на Евротуре. Несмотря на это, по словам Кудашова, ему и тренерскому штабу предлагали продлить контракт на один год, но он принял решение оставить свои посты.

Следующий сезон Кудашов пропустил, сосредоточившись на семейных делах, после чего получил предложение о работе в московском «Динамо». Накануне его команда успешно завершила дальневосточный выезд по маршруту Хабаровск – Владивосток – Новосибирск, одержав шестую победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ, что отныне является новым клубным рекордом. Ранее бело-голубые никогда в истории лиги не выигрывали больше пяти матчей с начала регулярки. Подобное происходило дважды – в сезонах-2013/2014 и 2016/2017. За два десятилетия в XXI веке динамовцы никогда столь удачно не начинали гладкий чемпионат.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В третьем периоде матча с «Сибирью» (5:4) динамовцы едва не упустили преимущество в пять шайб, что является пока что единственной ложкой дёгтя в игре команды в этом сезоне. В нападении у бело-голубых привычно доминирует звено Вадима Шипачёва. Стоит заметить, что перешедший из «Ак Барса» Станислав Галиев в начале регулярки забил больше, чем покинувшие команду в межсезонье Кагарлицкий, Тарасов и Владимир Брюквин вместе взятые. В обороне выделяется вернувшийся в хоккей Вячеслав Войнов, в начале сезона идущий по невероятному графику (два очка за матч).

При этом далеко не только удачной игрой лидеров объясняется удачный старт динамовской команды. Во втором звене на ведущую роль выходит 20-летний Дмитрий Рашевский, а в четвёртой тройке лучший хоккей в своей карьере показывает 24-летний Николай Чебыкин. Российский форвард, в минувшем сезоне забивший четыре гола в 32 матчах ВХЛ, в нынешнем сезоне уже шесть раз поразил чужие ворота в шести матчах КХЛ. В защите игровое время получает и 18-летний Никита Новиков, уже успевший забить самый молодой гол в истории «Динамо» в КХЛ.

Кудашов подтянул к основному составу команды целый ряд молодых игроков, которые пока не подводят своего тренера. Что же касается самого тренера, то вы ещё не забыли, что он покинул СКА после 16-матчевой победной серии? Благодаря ещё шести выигранным матчам с «Динамо» он вплотную приблизился к тренерскому рекорду лиги по победной серии. На стыке сезонов-2016/2017 и 2017/2018 Олег Знарок выиграл со СКА 23 матча подряд, после чего армейцы уступили «Сочи». В активе Кудашова сейчас 22-матчевая победная серия, и он находится в одном шаге от повторения крутого рекорда КХЛ.

Напрямую сравнивать эти достижения, разумеется, нельзя, ведь серия Знарка была сопряжена с победой в розыгрыше Кубка Гагарина 2017 года. Но и не вина Кудашова, что его плей-офф был завершён досрочно. В следующем матче московские динамовцы дома примут рижское «Динамо», и победа в этой игре позволит специалисту повторить рекорд лиги. Примечательно, что если это случится, то в следующем матче Кудашов сможет превзойти достижение Знарка, но для этого придётся обыграть «Сочи», который и остановил в 2017 году победную поступь СКА.