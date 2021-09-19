Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Торпедо» Агостино оштрафован за толчок на борт Рафикова в матче с «Локомотивом»

Форвард «Торпедо» Агостино оштрафован за толчок на борт Рафикова в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Нападающий нижегородского «Торпедо» Кенни Агостино оштрафован дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги из-за эпизода, произошедшего в матче с ярославским «Локомотивом» (3:4).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Локомотив» — «Торпедо», время — 20:07.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Торпедо» Кенни Агостино наказание по п.1.13.1. (5 минут, толчок на борт), статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в заявлении на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с «Йокеритом». Встреча состоится в среду, 22 сентября. Начало — в 19:30 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021