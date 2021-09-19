Форвард «Торпедо» Агостино оштрафован за толчок на борт Рафикова в матче с «Локомотивом»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Кенни Агостино оштрафован дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги из-за эпизода, произошедшего в матче с ярославским «Локомотивом» (3:4).



«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Локомотив» — «Торпедо», время — 20:07.



На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Торпедо» Кенни Агостино наказание по п.1.13.1. (5 минут, толчок на борт), статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в заявлении на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с «Йокеритом». Встреча состоится в среду, 22 сентября. Начало — в 19:30 мск.