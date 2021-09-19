49-летний Ягр оформил дубль в матче за «Кладно»
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49-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр сделал дубль в матче чемпионата чешской экстралиги с клубом «Литвинов».
Форвард отличился на 39-й (в большинстве) и 46-й минутах. Победный гол Ягр забил с передачи 38-летнего Томаша Плеканеца. Отметим, что возраст первого звена «Кладно» в общей сумме составляет 114 лет. Также в нём выступает 27-летний Николас Глава.
Видео одной из заброшенных шайб Ягра доступно по ссылке.
Отметим, что в начале сентября нападающий «Кладно» Яромир Ягр получил травму в товарищеском матче со «Славией» (3:2). 49-летнего игрока сильно толкнули в борт, после чего завязалась потасовка. Тогда хоккеист травмировал плечо.
Напомним, 15 февраля 2022 года Яромиру Ягру исполнится 50 лет.
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