Генменеджер «Миннесоты» Герин высказался о ситуации с контрактом Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказал недовольство тем фактом, что клуб до сих пор не подписал контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым, который сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Я разочарован тем, что мы до сих пор не заключили с Капризовым контракт, но мы не единственный клуб, который оказался в подобной ситуации. Тренировочный лагерь начнётся на следующей неделе. И когда он начнётся, мы сосредоточимся на тех ребятах, которые у нас есть. Такое случается постоянно, но нам остаётся просто двигаться вперед», — приводит слова Герина журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «твиттере».

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.