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Журналист «Коламбуса» — об игре Чинахова на турнире новичков НХЛ: он на другом уровне

Журналист «Коламбуса» — об игре Чинахова на турнире новичков НХЛ: он на другом уровне
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Автор официального сайта «Коламбус Блю Джекетс» Джефф Свобода высказал мнение по поводу игры Егора Чинахова во время тренировочного лагеря НХЛ. Напомним, нападающий забросил уже шесть шайб в трёх матчах.

«Я уже несколько раз говорил об этом, но здесь он должен играть хорошо. Игроки, выбранные на драфте в первом раунде, должны выделяться на этом турнире.

Но Чинахов на другом уровне. Многие игроки первого раунда приезжали сюда и не набирали таких очков. Это чит-код», — написал Свобода в своём «твиттере».

Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).

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