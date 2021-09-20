«Динамо» Мн будет искать центрального форварда из НХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что клуб планирует подписать центрального нападающего из Национальной хоккейной лиги.

«Могу сказать, что нам нужен праворукий центральный нападающий, который будет специализироваться на вбрасываниях. Нам не удалось найти замену ушедшем из команды Митчеллу и Паре, были хорошие игроки, но мы ищем и смотрим на рынок. Рынок – это плавающее понятие, поэтому мы смотрим, кто доступен.



Я думаю, что через несколько недель, когда откроются лагеря в НХЛ, то не все игроки смогут найти работу себе там. Потому что в НХЛ определенное количество рабочих мест. Нам нужно будет не просто выбрать лучшего игрока на рынке, а лучшего игрока, который подойдет к нашей команде. Человека, который проявит характер, у которого есть лидерские качества, который может привести команду к чемпионству, который хорош не только на льду, но и в раздевалке.



Нравятся легионеры? Нет, мы не хотим брать много иностранцев, которые будут занимать места молодых белорусских игроков. Если мы посмотрим на прошлый сезон, то у нас было много талантливых ребят, в которых мы верили и давали возможность, которые росли как игроки. Сейчас, если вы посмотрите, то они перешли в свои команды НХЛ. Мы очень рады за них.

Какая программа–максимум? Большим шагом вперед будет выиграть раунд в плей–офф. Это придаст нам больше уверенности в себе. Нам нужно будет продолжать работать над нашим составом, увеличивать глубину и силу состава. То, что мы сейчас хотим сделать, – это выиграть Кубок Гагарина, — приводит слова тренера Allhockey.Ru со ссылкой на телеканал «СТВ».