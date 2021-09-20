Вайсфельд — об «Авангарде»: виден сильный перекос в сторону силы и физики, нет баланса

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд дал комментарий по поводу стартовых матчей омского «Авангарда» в КХЛ.



«С одной стороны, у омичей постчемпионский синдром, от него никуда не деться. Но в селекции у них большой крен в сторону крупных и силовых хоккеистов. Не хочу сказать, что это плохо, но интересно, чем это кончится. Любые перекосы – это не совсем верный путь. Должен быть баланс, в «Авангарде» я его пока не вижу.



Если называть вещи своими именами, то виден сильный перекос в сторону силы и физики. Тот же обмен Зернова на Прохоркина лишний раз это подтверждает. Это два сильных хоккеиста, но нынешнее направление «Авангарда» отлично характеризуется именно этой сделкой», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.