Вайсфельд — об «Авангарде»: виден сильный перекос в сторону силы и физики, нет баланса

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд дал комментарий по поводу стартовых матчей омского «Авангарда» в КХЛ.
«С одной стороны, у омичей постчемпионский синдром, от него никуда не деться. Но в селекции у них большой крен в сторону крупных и силовых хоккеистов. Не хочу сказать, что это плохо, но интересно, чем это кончится. Любые перекосы – это не совсем верный путь. Должен быть баланс, в «Авангарде» я его пока не вижу.
Если называть вещи своими именами, то виден сильный перекос в сторону силы и физики. Тот же обмен Зернова на Прохоркина лишний раз это подтверждает. Это два сильных хоккеиста, но нынешнее направление «Авангарда» отлично характеризуется именно этой сделкой», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 20 сентября 2021
-
13:30
-
13:23
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:05
-
11:52
-
10:54
-
10:32
-
10:16
-
10:09
-
09:11
-
08:14
-
04:50
- 19 сентября 2021
-
23:36
-
23:02
-
22:16
-
22:08
-
21:33
-
21:21
-
21:04
-
20:34
-
20:25
-
20:02
-
19:52
-
19:24
-
19:09
-
18:38
-
18:17
-
18:02
-
17:45
-
17:31
-
17:20
-
17:01