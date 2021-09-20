Вайсфельд — о неуверенном старте «Ак Барса»: у них все лидеры как-то просели

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд дал комментарий по поводу стартовых игр «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиги.



«Почему на старте сезона забуксовал «Ак Барс»? Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал, что главная причина в том, что в Казани уволили чирлидерш (смеётся). А если серьёзно, то в командах-лидерах появились неожиданные герои вроде Чебыкина в «Динамо» или молодёжной тройки в Уфе. В свою очередь в «Ак Барсе» все лидеры как-то просели.



Воронков почти незаметен, Зарипов в возрасте и не всегда попадает в состав, поэтому не так ярко играет. В Казани на сегодняшний день нет ни одного хоккеиста, который бы показывал свою лучшую игру. В этой связи можно говорить о проблеме с подготовкой. Но, может, у казанцев такой план, что они ближе к апрелю начнут всех громить? Посмотрим», – сказал Вайсфельд эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.