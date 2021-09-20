Магнитогорский «Металлург» с разгромным счётом обыграл на выезде «Адмирал»

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Адмирал» принимал дома магнитогорский «Металлург» и уступил со счётом 0:5.

На 12-й минуте Денис Зернов открыл счёт в матче. Чуть меньше чем через 3 минуты Егор Яковлев закрепил преимущество, а в течение следующих 3 минут Филипп Майе оформил дубль и установил тем самым окончательный счёт первого периода — 4:0 в пользу «Металлурга». В конце первого отрезка встречи вратарь «Адмирала» Иван Налимов был заменён на Никиту Серебрякова.

Во втором периоде Майе оформил хет-трик, тем самым выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В заключительном периоде команды забитыми шайбами не отметились.

После этой победы «Металлург» идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной Конференции, имея в своём активе 14 очков. «Адмирал» (5) занимает 9-ю позицию.

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