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Магнитогорский «Металлург» с разгромным счётом обыграл на выезде «Адмирал»

Магнитогорский «Металлург» с разгромным счётом обыграл на выезде «Адмирал»
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Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Адмирал» принимал дома магнитогорский «Металлург» и уступил со счётом 0:5.

На 12-й минуте Денис Зернов открыл счёт в матче. Чуть меньше чем через 3 минуты Егор Яковлев закрепил преимущество, а в течение следующих 3 минут Филипп Майе оформил дубль и установил тем самым окончательный счёт первого периода — 4:0 в пользу «Металлурга». В конце первого отрезка встречи вратарь «Адмирала» Иван Налимов был заменён на Никиту Серебрякова.

Во втором периоде Майе оформил хет-трик, тем самым выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В заключительном периоде команды забитыми шайбами не отметились.

После этой победы «Металлург» идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной Конференции, имея в своём активе 14 очков. «Адмирал» (5) занимает 9-ю позицию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2021, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Пашнин, Голдобин) – 11:45' (5x5)   0:2 Яковлев (Земчёнок, Голдобин) – 14:26' (4x4)   0:3 Майе (Голдобин, Хультстрём) – 15:36' (5x5)   0:4 Майе (Лайпсик) – 17:40' (5x5)   0:5 Майе (Лайпсик) – 37:56' (5x5)
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