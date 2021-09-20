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ФХР, МХЛ и клубы КХЛ выразили соболезнования близким жертв стрельбы в Перми

ФХР, МХЛ и клубы КХЛ выразили соболезнования близким жертв стрельбы в Перми
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Федерация хоккея России и клубы Континентальной хоккейной лиги выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей сегодня, 20 сентября, в университете Перми.

«Чудовищная трагедия в Перми. Наши соболезнования близким всех пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим», — говорится в «твиттере» ФХР.

Также соболезнования выразили клубы КХЛ, в числе которых московское «Динамо», СКА, «Сибирь».

«Ак Барс» опубликовал обращение главы Татарстана Рустама Минниханова: «Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

Молодёжная хоккейная лига на официальном сайте выразила соболезнования и объявила, что матчи, которые пройдут 20 сентября, начнутся с минуты молчания.

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