ФХР, МХЛ и клубы КХЛ выразили соболезнования близким жертв стрельбы в Перми

Федерация хоккея России и клубы Континентальной хоккейной лиги выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей сегодня, 20 сентября, в университете Перми.



«Чудовищная трагедия в Перми. Наши соболезнования близким всех пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим», — говорится в «твиттере» ФХР.



Также соболезнования выразили клубы КХЛ, в числе которых московское «Динамо», СКА, «Сибирь».



«Ак Барс» опубликовал обращение главы Татарстана Рустама Минниханова: «Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».



Молодёжная хоккейная лига на официальном сайте выразила соболезнования и объявила, что матчи, которые пройдут 20 сентября, начнутся с минуты молчания.