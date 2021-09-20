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Граовац забросил шайбу в ворота «Трактора» после невероятного рикошета от клюшки Пилута

Граовац забросил шайбу в ворота «Трактора» после невероятного рикошета от клюшки Пилута
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В эти минуты в Челябинске проходит матч Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и минским «Динамо». После второго периода гости выигрывают со счётом 3:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Третью шайбу на 39-й минуте забросил канадский форвард минчан Тайлер Граовац. Шайба после броска нападающего попала в клюшку защитника «Трактора» Лоуренса Пилута, после рикошета залетев в ворота Романа Вилла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Первую шайбу в матче забросил в большинстве на 5-й минуте шведский форвард «Динамо» Мальте Стрёмвалль после передачи от Граоваца. Удвоил преимущество минчан на 12-й минуте нападающий Кирилл Воронин, ему ассистировали Павел Варфоломеев и Илья Усов.

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