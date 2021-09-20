«Трактор» прервал серию из пяти побед подряд, разгромно уступив минскому «Динамо»

Минское «Динамо» с разгромным счётом обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Нагорный».



Первую шайбу в матче забросил в большинстве на 5-й минуте шведский форвард «Динамо» Мальте Стрёмвалль, приняв шайбу и резко бросив под перекладину после передачи от Тайлера Граоваца. Удвоил преимущество минчан на 12-й минуте нападающий Кирилл Воронин, выкатившись на ворота Романа Вилла и переиграв его. Ассистентами выступили Павел Варфоломеев и Илья Усов.



Третью шайбу на 39-й минуте в большинстве забросил канадский форвард минчан Тайлер Граовац. Шайба после броска нападающего попала в клюшку защитника «Трактора» Лоуренса Пилута, после рикошета залетев в ворота Вилла. Авторы голевой передачи — Марио Кемпе и Стрёмвалль.



Четвёртый гол «Динамо» забросил на 42-й минуте Павел Варфоломеев. Роман Горбунов вошёл в зону и сделал перевод на правый край, Владимир Алистров сделал скидку в центр на Варфоломеева, который отличился в касание. На 49-й минуте Тейлор Бек сделал счёт 5:0, зарядив шайбу под перекладину после передачи от Стрёмвалля.



Отметим, что «Трактор» прервал победную серию, которая составляла пять матчей.



В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Автомобилистом», игра состоится в среду, 22 сентября. «Трактор» в четверг, 23 сентября, примет ЦСКА.