Гатиятулин сообщил о сроках возвращения форварда «Трактора» Стася
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин сообщил о приблизительных сроках возвращения в строй Андрея Стася и Алексея Потапова.
«На сколько выбыл Андрей Стась и когда появится Алексей Потапов? Предварительно, 3-4 недели. Алексея ожидаем через 4-5 недель», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.
Напомним, после восьми сыгранных матчей в регулярном сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги «Трактор» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.
Следующий матч челябинский клуб проведёт в четверг, 23 сентября, с финалистом Кубка Гагарина — 2021 — ЦСКА. Встреча состоится в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Комментарии
- 20 сентября 2021
-
22:08
-
21:50
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:50
-
20:42
-
20:33
-
20:26
-
20:18
-
19:45
-
19:37
-
19:31
-
19:18
-
19:05
-
18:50
-
18:34
-
18:15
-
17:49
-
17:36
-
17:00
-
16:43
-
16:37
-
16:25
-
15:48
-
15:30
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:30
-
14:02
-
13:30
-
13:23
-
13:14
-
13:00
Партнерский контент