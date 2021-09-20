Гатиятулин сообщил о сроках возвращения форварда «Трактора» Стася

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин сообщил о приблизительных сроках возвращения в строй Андрея Стася и Алексея Потапова.



«На сколько выбыл Андрей Стась и когда появится Алексей Потапов? Предварительно, 3-4 недели. Алексея ожидаем через 4-5 недель», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.



Напомним, после восьми сыгранных матчей в регулярном сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги «Трактор» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.



Следующий матч челябинский клуб проведёт в четверг, 23 сентября, с финалистом Кубка Гагарина — 2021 — ЦСКА. Встреча состоится в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.