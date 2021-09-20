«Йокерит» уверенно обыграл в гостях «Локомотив», продлив серию побед до 7 матчей

Финский «Йокерит» одержал победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Локомотивом» со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Матч прошёл в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».



Счёт в игре на 18-й минуте открыл нападающий Ханнес Бьёрнинен, после передачи от Давида Скленички. Удвоил преимущество финской команды через минуту датский форвард Никлас Йенсен, ему ассистировали Филип Хольм и Юлиус Юнттила.



На 24-й минуте третью шайбу в ворота Эдди Паскуале отправил Бьёрнинен, оформив дубль. Авторы голевой передачи — Брайан О'Нилл и Джордан Шрёдер. Одну шайбу «Локомотива» отыграл на 37-й минуте форвард Георгий Иванов с передачи Михаила Беляева.



Счёт 4:1 в пользу «Йокерита» на 54-й минуте сделал Йенсен, также оформив дубль.



Клуб из Хельсинки одержал седьмую победу подряд, выйдя на первое место Западной конференции. «Локомотив» потерпел пятое поражение в сезоне, расположившись на восьмой строчке таблицы.



В следующем матче «Йокерит» встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Встреча состоится в среду, 22 сентября. «Локомотив» в этот же день примет «Витязь».