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«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Йокерит» уверенно обыграл в гостях «Локомотив», продлив серию побед до 7 матчей

«Йокерит» уверенно обыграл в гостях «Локомотив», продлив серию побед до 7 матчей
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Финский «Йокерит» одержал победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Локомотивом» со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Матч прошёл в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Счёт в игре на 18-й минуте открыл нападающий Ханнес Бьёрнинен, после передачи от Давида Скленички. Удвоил преимущество финской команды через минуту датский форвард Никлас Йенсен, ему ассистировали Филип Хольм и Юлиус Юнттила.

На 24-й минуте третью шайбу в ворота Эдди Паскуале отправил Бьёрнинен, оформив дубль. Авторы голевой передачи — Брайан О'Нилл и Джордан Шрёдер. Одну шайбу «Локомотива» отыграл на 37-й минуте форвард Георгий Иванов с передачи Михаила Беляева.

Счёт 4:1 в пользу «Йокерита» на 54-й минуте сделал Йенсен, также оформив дубль.

Клуб из Хельсинки одержал седьмую победу подряд, выйдя на первое место Западной конференции. «Локомотив» потерпел пятое поражение в сезоне, расположившись на восьмой строчке таблицы.

В следующем матче «Йокерит» встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Встреча состоится в среду, 22 сентября. «Локомотив» в этот же день примет «Витязь».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Бьёрнинен (Скленичка) – 17:21' (5x5)   0:2 Йенсен (Хольм, Юнттила) – 18:27' (5x5)   0:3 Бьёрнинен (О'Нилл, Шрёдер) – 23:09' (5x4)   1:3 Иванов (Беляев) – 36:21' (6x5)   1:4 Йенсен (Юнттила, О'Нилл) – 53:31' (5x5)
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