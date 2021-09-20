Друен: у меня были проблемы с тревожным расстройством. Горжусь, что пережил это
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен рассказал о причинах отсутствия в концовке прошлого сезона.
«Несколько лет у меня были проблемы с тревожным расстройством и с бессонницей. На той неделе в Калгари в апреле, когда мы сыграли три игры, я пропустил все встречи из-за плохого самочувствия.
Тогда я решил, что нужно сделать шаг, чтобы снова получать удовольствие от жизни. Мне было трудно решиться на этот шаг, так как приближался плей-офф.
Это было нелегко, и я горжусь тем, что пережил. Мне 26 лет, я сделал это ради того, чтобы чувствовать себя лучше в следующие годы карьеры", — приводит слова Друена TSN.
В минувшем сезоне 26-летний форвард провёл 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».
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