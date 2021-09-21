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Ли: Сорокин и Варламов — один из лучших тандемов в НХЛ. Они уже всем это доказали

Ли: Сорокин и Варламов — один из лучших тандемов в НХЛ. Они уже всем это доказали
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли поделился мнением о российских вратарях команды Семёне Варламове и Илье Сорокине.

«Они составляют один из лучших тандемов в НХЛ. По-моему, они уже всем это доказали. Надёжность Варли ни разу не подвергалась сомнению с момента, когда он пришёл в «Айлендерс».

Что касается Ильи, его атлетизм позволяет ему делать сейвы даже в самых безнадёжных ситуациях. Оба обладают спокойствием и уверенностью, которые оказывают положительное влияние на команду, и играть с ними максимально приятно

Новый контракт Сорокина? Это великолепно. Всегда приятно, когда игрок получает достойное вознаграждение. Думаю, Илья и дальше будет прогрессировать», — приводит слова Ли официальный сайт НХЛ.

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