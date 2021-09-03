«Айлендерс» решили все проблемы в межсезонье. Клуб готов к погоне за Кубком Стэнли

В XXI веке многие любители хоккея привыкли к тому, что «Нью-Йорк Айлендерс» — довольно-таки серая и скучная команда, когда дело касается выступлений на льду. На рубеже тысячелетий клуб испытывал серьёзные проблемы с руководством, что отражалось и на результатах. В новый миллениум после очередной смены владельцев «островитяне» входили с надеждами на возрождение команды, которые, однако, разбивались уже на стадии первого раунда плей-офф на протяжении трёх лет (до недавнего времени это была длиннейшая серия участия «Айлендерс» в плей-офф в XXI веке), а затем и вовсе исчезли вместе с болельщиками на трибунах. От и без того немногочисленной фан-базы клуба, казалось, остались лишь самые преданные фанаты, многие из которых застали золотую эпоху «островитян» с Майком Босси, Брайаном Троттье и Денисом Потвином, выигравшими четыре Кубка Стэнли подряд, и наверняка скучали по былым временам.

У не посвящённых в дела НХЛ болельщиков «Айлендерс» могут ассоциироваться с именем Рика Дипьетро, который был выбран под первым номером на драфте-2000 перед Дэни Хитли и Марианом Габориком и, получив в 2006 году контракт аж на 15 лет, закончил с большим спортом в 2013-м.

В остальном же в составе «островитян» было не так много известных игроков – помимо отлично знакомых российским зрителям Алексея Яшина, Олега Кваши, Виктора Козлова, Алексея Житника, Евгения Набокова и Руслана Федотенко, на ум приходит не так много имён. Джон Таварес, Кайл Окпосо, Билл Герин, Майкл Пека, Франс Нильсен, Мирослав Шатан, Марк Штрайт – пожалуй, на этом список более или менее знаменитых хоккеистов, поигравших на Лонг-Айленде в 2000-х – начале 2010-х, заканчивается.

На протяжении многих лет «Айлендерс» находились в огромной тени своих соседей не только с Манхэттена из «Рейнджерс», но даже и из недалеко расположившегося от «Большого Яблока» Ньюарка, где свои матчи проводит «Нью-Джерси». Продолжающиеся игровые проблемы команды и её неудачные попытки переехать из старенького «Нассау Колизеум» били по имиджу клуба в глазах как сторонних любителей хоккея, так и собственных болельщиков.

В 2016-м клуб впервые в новом тысячелетии преодолел порог первого раунда плей-офф, но за этим событием последовали ещё два года без участия «островитян» в Кубке Стэнли. Огромным ударом для команды по окончании сезона-2017/2018 должен был стать уход капитана Джона Тавареса. За своего лучшего игрока «Айлендерс» не получили абсолютно никакой компенсации, и канадец на правах неограниченно свободного агента перешёл в «Торонто», сказав, что у него будет больше шансов на Кубок Стэнли именно в составе «Мэйпл Лифс». Если бы он только знал, как всё обернётся…

Параллельно с приближающимся уходом Тавареса в клубе зажглась новая звезда – Мэтью Барзал, а в межсезонье клубу удалось заполучить Лу Ламорелло, который стал генеральным менеджером команды, а вскоре и Барри Тротца, только-только приведшего «Вашингтон» к первому в истории клуба Кубку Стэнли. Переход Джона в «Торонто» стал поводом для серьёзной критики в адрес Ламорелло, но едва ли у кого-либо из болельщиков «Айлендерс» сегодня есть вопросы к его деятельности.

Три года не всегда являются достаточным сроком, чтобы судить о проделанной работе, но успехи «островитян» за это время видны невооружённым глазом.

Уже в первом сезоне под руководством Тротца «Айлендерс» заняли четвёртое место в Восточной конференции и добились повторения лучшего результата в XXI веке, обыграв в первом раунде «Питтсбург» со счётом 4-0, но затем также всухую уступив «Каролине».

На этом дружина с Лонг-Айленда не остановилась. Два последних сезона «островитяне» неизменно оказывались в четвёрке лучших команд НХЛ, проигрывая лишь будущим обладателям титула из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в самой что ни на есть упорной борьбе.

«Айлендерс» — команда без звёзд», — скажут многие любители хоккея и, возможно, будут правы (после роскошного дебютного сезона упомянутый Барзал не радует стабильностью). Однако за время пребывания у руля команды Тротцу удалось сколотить весьма боеспособный состав, который даже без громких имён даёт очень хорошие результаты.

Сбалансированность звеньев «островитян» отлично проявлялась на протяжении всего плей-офф. Команда безболезненно перенесла потерю капитана Андерса Ли, пропустившего бóльшую часть сезона из-за травмы. Наиболее показательно это было видно в противостоянии с «Бостоном». В отличие от «Брюинз», у которых не нашлось достойной поддержки тройке Пастрняк – Бержерон – Маршан, у нью-йоркцев в итоговый результат вложились не только верхние сочетания, но и нижние, в особенности Жан-Габриэль Пажо, хорошо игравший как в атаке, так и в обороне, и Кайл Палмьери, который мог покинуть клуб в это межсезонье.

И здесь в работу вступил Лу Ламорелло. 78-летний специалист в апреле провернул очень удачную сделку, в результате которой к «Айлендерс» присоединились Палмьери и Трэвис Зейджак, также сыгравший важную роль в плей-офф, и в том числе за это был номинирован на приз лучшему генеральному менеджеру сезона.

В межсезонье Ламорелло пришлось сильно потрудиться, чтобы сохранить как Кайла, так и других ведущих игроков «Айлендерс», ведь хоккеистов с истекающими контрактами было много, а свободных средств – мало. Своеобразную «помощь» Лу получил от «Сиэтла» — на драфте расширения «Кракен» забрали у «островитян» Джордана Эберле и его контракт со средней годовой зарплатой $ 5,5 млн.

Незадолго до открытия рынка свободных агентов генменеджер нью-йоркцев избавился ещё от двух увесистых контрактов – Эндрю Лэдда, отдав его и ещё несколько драфт-пиков в «Аризону», и Ника Ледди, который был обменян в «Детройт» на Рихарда Паника и выбор во втором раунде драфта-2021.

В результате у «Айлендерс» освободилось $ 14 млн, после чего Ламорелло начал тратить появившиеся деньги и сделал это с умом. На отличных для клуба условиях были продлены контракты с Адамом Пелечем и Кейси Сизикасом. Защитник на фоне безумия с новыми контрактами для его коллег по амплуа мог запросить и куда бóльшую сумму, но подписался на скромные по нынешним меркам для игрока такого уровня $ 5,75 млн в год, да ещё и на восемь лет. Форвард же, по сообщениям инсайдеров, хотел получать не менее $ 5 млн в год, но после переговоров поумерил свой аппетит и согласился на $ 2,5 млн, поставив подпись под шестилетним договором.

Удачными для «островитян» можно назвать и трёхлетние контракты-мосты для Ильи Сорокина и Энтони Бовиллье ($ 4 млн и $ 4,15 млн в год соответственно), а также четырёхлетнее соглашение с Кайлом Палмьери на среднегодовую зарплату $ 5 млн.

Новость по теме «Айлендерс» объявили о заключении контракта с Ильёй Сорокиным на три года и $ 12 млн

Сейчас «Айлендерс» превышают потолок на $ 3,73 млн, но после введения в долгосрочный список травмированных 37-летнего защитника Джонни Бойчака, который не появлялся на льду с сезона-2019/2020, у них будет ещё $ 2,27 млн. Какая-то (возможно, и вся) сумма пойдёт на зарплату форварду Заку Паризе, который, по недавним сообщениям, согласовал контракт с «островитянами».

Лу Ламорелло и «Айлендерс» удалось решить все главные проблемы в это межсезонье. «Островитяне» сохранили бóльшую часть основного костяка. С уходом Эберле им вполне по силам справиться с помощью вернувшегося в обойму Ли (на правый фланг наверняка перейдёт Палмьери), приобретённого Паника и подрастающего Оливера Вальстрёма, которому в следующем сезоне наверняка будет отведена более серьёзная роль. Потеря Ледди, на мой взгляд, является для «Айлендерс» самой ощутимой, но и с ней Тротц, учитывая его умение выстраивать игру в обороне, также должен справиться.

Оглядываясь на то, какие изменения прошли в составе фаворитов будущего чемпионата, можно предположить, что «островитяне» снова замахнутся на самые высокие цели. «Айлендерс» прогрессируют год от года и абсолютно точно готовы к погоне за Кубком Стэнли. Дойти как минимум до финала этой команде точно по силам.