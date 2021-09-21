Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: Подколзин, Ткачёв и Денисенко — в числе претендентов на «Колдер Трофи»

The Athletic: Подколзин, Ткачёв и Денисенко — в числе претендентов на «Колдер Трофи»
Комментарии

The Athletic составил список лучших молодых игроков Национальной хоккейной лиги, которые в предстоящем сезоне могут претендовать на «Колдер Трофи» (награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон).

Наивысшее место среди россиян в списке занял новичок «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв, который занял 15-е место. Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин расположился на 17-м месте, форвард «Флориды» Григорий Денисенко — 20-й.

Рейтинг претендентов на «Колдер Трофи»:

1. Коул Кофилд (20 лет) — «Монреаль Канадиенс»;

2. Тревор Зеграс (20) — «Анахайм Дакс»;

3. Мориц Зайдер (20) — «Детройт Ред Уингз»;

4. Спенсер Найт (20) — «Флорида Пантерз»;

5. Джереми Свейман (22) — «Бостон Брюинз»;

15. Владимир Ткачёв (25) — «Лос-Анджелес Кингз»;

17. Василий Подколзин (20) — «Ванкувер Кэнакс»;

20. Григорий Денисенко (21) — «Флорида».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021