The Athletic: Подколзин, Ткачёв и Денисенко — в числе претендентов на «Колдер Трофи»

The Athletic составил список лучших молодых игроков Национальной хоккейной лиги, которые в предстоящем сезоне могут претендовать на «Колдер Трофи» (награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон).



Наивысшее место среди россиян в списке занял новичок «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв, который занял 15-е место. Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин расположился на 17-м месте, форвард «Флориды» Григорий Денисенко — 20-й.

Рейтинг претендентов на «Колдер Трофи»:

1. Коул Кофилд (20 лет) — «Монреаль Канадиенс»;



2. Тревор Зеграс (20) — «Анахайм Дакс»;



3. Мориц Зайдер (20) — «Детройт Ред Уингз»;



4. Спенсер Найт (20) — «Флорида Пантерз»;



5. Джереми Свейман (22) — «Бостон Брюинз»;



15. Владимир Ткачёв (25) — «Лос-Анджелес Кингз»;



17. Василий Подколзин (20) — «Ванкувер Кэнакс»;



20. Григорий Денисенко (21) — «Флорида».