The Athletic: Подколзин, Ткачёв и Денисенко — в числе претендентов на «Колдер Трофи»

The Athletic составил список лучших молодых игроков Национальной хоккейной лиги, которые в предстоящем сезоне могут претендовать на «Колдер Трофи» (награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон).
Наивысшее место среди россиян в списке занял новичок «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв, который занял 15-е место. Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин расположился на 17-м месте, форвард «Флориды» Григорий Денисенко — 20-й.
Рейтинг претендентов на «Колдер Трофи»:
1. Коул Кофилд (20 лет) — «Монреаль Канадиенс»;
2. Тревор Зеграс (20) — «Анахайм Дакс»;
3. Мориц Зайдер (20) — «Детройт Ред Уингз»;
4. Спенсер Найт (20) — «Флорида Пантерз»;
5. Джереми Свейман (22) — «Бостон Брюинз»;
15. Владимир Ткачёв (25) — «Лос-Анджелес Кингз»;
17. Василий Подколзин (20) — «Ванкувер Кэнакс»;
20. Григорий Денисенко (21) — «Флорида».
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