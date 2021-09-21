«Барыс» вышел вперёд в матче с ЦСКА после гениальной передачи Старченко
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» встречается с ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. Счёт к началу второго периода — 1:0 в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
На 11-й минуте встречи форвард армейцев Антон Слепышев был удалён за подножку. В ходе атаки игроки казахстанского клуба смогли сохранить шайбу в зоне. На синей линии Даррен Диц получил снаряд и отдал передачу на Романа Старченко. Нападающий продвинулся от синей линии к левому кругу вбрасывания, стянув на себя двух защитников, и неожиданно вырезал поперечный пас на Никиту Михайлиса, который отправил шайбу уже в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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