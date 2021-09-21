Третий номер драфта НХЛ-2012 подписал пробный контракт с «Аризоной»

«Аризона Койотс» подписала пробный контракт с 27-летним форвардом Алексом Гальченюком, сообщает североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за «Оттаву Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». За «сенаторов» он провёл восемь матчей, набрав в них 1 (1+0) очко при показателе полезности «-6». В составе «Мэйпл Лифс» форвард сыграл в 26 встречах регулярки, сумев набрать 12 (4+8) очков при общей полезности «-2». В плей-офф Гальченюк принял участие в шести матчах, набрав 4 (1+3) очка при полезности «+2».
«Монреаль Канадиенс» выбрал игрока на драфте 2012 года в первом раунде под общим 3-м номером.
Нападающий выступал за «Хабс» с 2013 по 2018 годы, проведя в общем за клуб 446 матчей и набрав 268 (112+156) очков.
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