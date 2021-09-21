Защитник «Салавата» Евгений Бирюков проводит свой 1000-й матч в чемпионатах России

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков проводит свой 1000-й матч в российских чемпионатах, сообщается на официальной странице КХЛ.
1000-ю встречу 35-летний игрок обороны проводит сегодня, 21 сентября, с череповецкой «Северсталью». Идёт второй период, счёт 0:0.
Он стал 16-м игроком, достигшим такого результата.
За карьеру в КХЛ Бирюков забросил 23 шайбы и сделал 113 результативных передач при показателе полезности «+117» и 475 минутах штрафного времени. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отдал одну результативную передачу при коэффициенте полезности «+2» и четырёх минутах штрафа.
Бирюков перешёл в «Салават» в мае 2020 года. В магнитогорском «Металлурге» отыграл 15 лет и в составе команды выиграл два Кубка Гагарина (2014, 2016).
- 21 сентября 2021
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